Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)
18.01.2021 17:40 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:44
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞSamsun'da iş yerinde oğlu tarafından ölü bulunan, oto galerici Ali Çiğiltepe'nin (75), yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Samsun'da iş yerinde oğlu tarafından ölü bulunan, oto galerici Ali Çiğiltepe'nin (75), yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiğiltepe, yarın Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA