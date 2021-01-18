Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)

18.01.2021 17:40 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:44
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞSamsun'da iş yerinde oğlu tarafından ölü bulunan, oto galerici Ali Çiğiltepe'nin (75), yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Samsun'da iş yerinde oğlu tarafından ölü bulunan, oto galerici Ali Çiğiltepe'nin (75), yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiğiltepe, yarın  Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ İlham Aliyev Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Can Yaman Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Hakan Arslan Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 17:44:26. #1.14#
title