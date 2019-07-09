ÖTO'dan yerli kuru fasulyeye coğrafi işaret başvurusu

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), stratejik planında yer alan coğrafi işaret ve garanti marka tescili alınması hedeflenen ürünlerden Çavuşdağı kuru fasulyesinin coğrafi işaret başvurusunu yaptı.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Çavuşdağı kuru fasulyesi ihtisas komisyonu başkanı Süleyman Top, ihtisas komisyonu üyeleri; Deniz Bozkurt, Sezai Sezer ve garanti marka vekili Önder Aydın ile birlikte toplantı düzenledi. Toplantıda logo çalışmaları tamamlanan yerli kuru fasulyenin tüm kriterleri tekrar değerlendirilerek başvuruya çıkıldı.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Çavuşdağı'nın Ödemiş'in komşu ilçesi Kiraz'ın dağlarında bir yaylası olduğunu ve bu bölgede yetişen kuru fasulyelerin özel bir damak tadı olduğunu belirtti.

"Coğrafi işaret başvurusunu da yapmış bulunmaktayız"

Çavuşdağı kuru fasulyesi için coğrafi işaret başvurusunu yaptıklarını kaydeden Eriş, şöyle devam etti:

"Ödemiş ve çevresinin değerlerini arttırabileceğimiz birçok ürün için gerek coğrafi işaret, gerek garanti marka başvuruları süreçlerini yakından takip ediyoruz. Ödemiş Ticaret Odası olarak mevcutta devam eden başvuru süreçlerimizin yanında Çavuşdağı kuru fasulyesi için coğrafi işaret başvurusunu da yapmış bulunmaktayız. Süreçleri yakından takip ederek en kısa zamanda sonuçlara ulaştırmak başlıca amacımızdır. Çavuşdağı kuru fasulyesi coğrafi işaret başvurusunu gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Ödemiş ve bölgesine hayırlı olmasını temenni ederiz." - İZMİR

Kaynak: İHA