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Otizmli Tuna yüzmede Mısır'ı fethetti

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Otizmli Tuna yüzmede Mısır'ı fethetti

YÜZME sporunda karma açık su yarışlarında üst üste elde ettiği madalyalarla adından söz ettiren İzmirli 18 yaşındaki otizmli sporcu Tuna Tunca, Mısır'da ilk kez katıldığı Oceanman Dünya Şampiyonası'ndan da başarıyla döndü.

YÜZME sporunda karma açık su yarışlarında üst üste elde ettiği madalyalarla adından söz ettiren İzmirli 18 yaşındaki otizmli sporcu Tuna Tunca, Mısır'da ilk kez katıldığı Oceanman Dünya Şampiyonası'ndan da başarıyla döndü. Daha önce Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen, dünyanın en zorlu yüzme yarışlarından Oceanman Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden ilk Türk otizmli sporcu olan Tuna, yıllardır antrenörlüğünü yapan Mert Onaran'la birlikte katıldığı dev organizasyonda derece aldı. Mısır Kızıldeniz'deki 10 kilometrelik zorlu yarışa katılan tek otizmli sporcu olan Tuna, kendi yaş kategorisinde dördüncü oldu. Tuna, 2 saat, 34 dakikada, 25 saniyelik derecesiyle genel klasmanda şampiyonaya katılan 76 erkek sporcu arasında 18'nci sırada yarışmayı tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.


Otizmli Tuna yüzmede Mısır'ı fethetti

Otizmli Tuna yüzmede Mısır'ı fethetti

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Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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