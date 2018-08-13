Otellerdeki Gıdalar İsraf Olmadan İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılacak

Gıda israfını önlemeye yönelik projeler üreten teknoloji girişimi Fazla Gıda AŞ, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile gıda atığını önlemek için iş birliği yapacak.

POYD'den yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın seçtiği 9 girişimden biri olan teknoloji girişimi Fazla Gıda AŞ ile POYD'nin gıda atığını önlemek için iş birliği yapacakları bildirildi.

Proje kapsamında gıda atığının ortalama yüzde 40 seviyesinde önleneceği, yılda yaklaşık 266 milyon öğün gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Her şey dahil otelcilik sektörü bu iş birliği ile otellerde müşteri memnuniyetinden ödün vermeden gıda atığını önleyerek hem sosyal hem çevresel hem de finansal açıdan sorumluluk sahibi yepyeni bir iş yapış şeklini ortaya koyarak diğer sektörlere örnek olacak." ifadeleri kullanıldı.