Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu
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Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu

Milli takım arkadaşı Mason Greenwood ile katıldıkları İngiltere milli takımına ait otele iki kız arkadaşlarını getirdikleri için kadro dışı bırakılan Phil Foden'ın kız arkadaşından habersiz bir şekilde başka bir kız ile de Türkiye maçı öncesi ilişki yaşamaya çalıştığı ortaya çıktı.

14.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:16

Milli takım arkadaşı Mason Greenwood ile katıldıkları İngiltere milli takımına ait otele iki kız arkadaşlarını getirdikleri için kadro dışı bırakılan Phil Foden'ın kız arkadaşından habersiz bir şekilde başka bir kız ile de ilişki yaşamaya çalıştığı öğrenildi.

Makyaj uzmanı olan Lucy Jones, Foden'ın kendisine mesaj attığını bir süre sohbet ettikten sonra kendisini otele davet ettiğini söyleyerek kendisine snapchat üzerinden atılan "Seninle otelde buluşmak için sabırsızlanıyorum" mesajını paylaştı.

"TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ MESAJ ATTI"

Lucky, İngiliz futbolcunun geçen sene Eylül ayında Türkiye ve İngiltere arasında oynanan U21 maçı öncesi kendisine mesaj attığını, bir süre sonra konuşmaya başladıklarını Phil'in kendisi ile buluşmak için İtalya'da bir restoran ayarladığını ama kendisi ile buluşmaya hazırlanırken kız arkadaşı ve bir oğlu olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirdiğini söyledi.

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın mesajları ifşa oldu

"BANA İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARINI GÖNDERDİ"

Lucky Jones, Manchester City'de oynayan bir futbolcunun kendisine sürekli iltifatlar etmesinin çok hoşuna gittiğini hatta kendisine bazen iç çamaşırı ve pijama ile çektiği fotoğrafları yolladığını ama Phil'in kendisine yalan söylediğini öğrenince her şeyi bitirdiğini dile getirdi.

Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu
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