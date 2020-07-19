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Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti

STAT: Osmanlı HAKEMLER: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna OSMANLISPOR: Ahmet, Ali Ülgen (Dk.29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Emre İyican (Dk.46 Tamer Aşık), Atakan (Dk.78 Barış Zeren), Doğukan, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk (Dk.

Osmanlıspor TFF 1'inci Lig'e veda etti
19.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:38

STAT: Osmanlı HAKEMLER: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna OSMANLISPOR: Ahmet, Ali Ülgen (Dk.29 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Emre İyican (Dk.46 Tamer Aşık), Atakan (Dk.78 Barış Zeren), Doğukan, Eric Ayuk, Mertan Caner Öztürk (Dk.90 Batuhan Yılmaz), Beykan Şimşek, Erdem Çetinkaya (Dk.90 Tugay Kaçar)  BALIKESİRSPOR: Yiğithan, Kağan, Sezer (Dk.86 Enes Karabulut), Batuhan, Berat, Serdar, Görkem (Dk.46 Ezeh), Mrsic (Dk.86 Emre Şahin), Malle, Celal Emir (Dk.81 Emirhan Çakır), Kethevoama GOLLER: Dk.31 (P) Mertan Caner Öztürk, Dk.58 Doğukan Efe, Dk.62, Dk.80 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk.19 Celal Emir Dede, Dk.38 Kethevoama,  Dk.66 Antonio Mrsic (Balıkesirspor) SARI KARTLAR: Atakan Çetinkaya, Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Batuhan İşçiler, Görkem Fidani Serdar Güncü (Dk.90 Taha Yavuz Yılmaz), Aly Malle, Kağan Kayalı, Emirhan Çakır (Balıkesirspor) TFF 1'inci Lig'in kapanış haftasında Osmanlıspor sahasında Balıkesirspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-3 galip ayrılan Osmanlıspor, sezonu 30 puanla 16'ncı sırada tamamladı ve TFF 1'inci Lig'e veda eden son takım oldu. 

- Ankara

Kaynak: DHA

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