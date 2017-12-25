Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor (Canlı)
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 17. haftasında oynanan son maçta Osmanlıspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 17. haftasında oynanan kapanış maçında Osmanlıspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor. Ankara Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Bu maç öncesi ligde Osmanlıspor 14 puanla 16. sırada bulunurken, Teleset Mobilya Akhisarspor ise 19 puanla 12. sırada yer alıyor.
Saat 20: 00'de başlayan maçta ilk yarı oynanıyor...
OSMANLISPOR 0-0 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR (CANLI)
Stat: Osmanlı
Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Raheem Lawal, Musa Çağıran, Aminu Umar, Özer Hurmacı, Adrien Regattin, Souleymane Doukara
Teknik Direktör: İrfan Buz
Teleset Mobilya Akhisarspor: Milan Lukac, Onur Ayık, Mustafa Yumlu, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho Junior, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Helder Barbosa, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Okan Buruk (Cezalı)
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