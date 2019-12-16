: Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası istişare toplantısı - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

16.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:45

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattının çok önemli bir yatırım olduğunu ve yöreye canlılık getireceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasının istişare toplantısında yaptığı konuşmada, kenti bölgenin lojistik merkezi haline getirecek önemli adımların atıldığını, Organize Sanayi Bölgesini (OSB) büyütmek için çalıştıklarını belirtti.

OSB'yi Erzin'e bağlayan yolun tamamlandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı çok önemli bir yatırım ve burayı canlandıracak. Osmaniye bu yatırımları fazlasıyla hak ediyor. Çünkü Osmaniye, Türkiye'nin zenginleşmesi için durmadan, yorulmadan çalışan şehirlerimizin başında geliyor. Son 10 yılda il bazında Türkiye'de milli gelir üretimini en çok yükselten 81 il içinde ikinci olmuş Osmaniye. Türkiye son bir yılda ihracatını yüzde 2 artırırken Osmaniye yüzde 24 artırmış. Bugün Osmaniye'den 5 şirketimiz Türkiye'nin en büyük bin şirketi arasında yer alıyor."

Yer fıstığı Avrupa'da tescil yolunda

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 35'inin Osmaniye'de yapıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, Osmaniye Ticaret Borsasının bu ürünü coğrafi işaret olarak tescil ettirerek kentin yerel değerine sahip çıktığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, yer fıstığının Avrupa Birliği'nde tescili konusunda gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, geçen yıl silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un ruhuna Fatiha okunmasını istedi.

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Osmaniye ekonomisine yön veren sanayicilere plaket takdim edildi.

Toplantı daha sonra basına kapalı sürdürüldü.

Kaynak: AA

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