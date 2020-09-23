Osmaniye Ticaret Borsası
23.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:33
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 26 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|13,00
|26,00
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|10,50
|17,00
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,40
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,77
|1,77
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu
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