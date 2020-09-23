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Osmaniye Ticaret Borsası

23.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:33
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 26 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg 13,0026,00
Kabuklu yer fıstığıKg 10,50 17,00
MısırKg 1,271,40
Ekmeklik buğday Kg 1,771,77

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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