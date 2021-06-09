Osmaniye'de "Hüseyin Bey" buğday çeşidinin hasadı yapıldı

Osmaniye'de verimli ve üstün kalite özellikleri gösteren yerel çeşitlerin çiftçilere tanıtılması amacıyla demonstratif olarak ekilen "Hüseyin Bey" buğday çeşidinin hasadı yapıldı.

Osmaniye'de verimli ve üstün kalite özellikleri gösteren yerel çeşitlerin çiftçilere tanıtılması amacıyla demonstratif olarak ekilen "Hüseyin Bey" buğday çeşidinin hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve tohumculukla ilgili özel firmalardan temin edilen 5 buğday çeşidinden birisi olan"Hüseyin Bey"in hasadı yapıldı. Verimli ve üstün kalite özellikleri gösteren yerel çeşitlerin Osmaniye'deki çiftçilere tanıtılmasının ve ekim alanlarının yaygınlaşmasının amaçlanarak demonstratif olarak ekilen "Hüseyin Bey" buğday çeşidinden dekara 850 kilogram ürün alındı.

"Hüseyin Bey" buğday çeşidiyle ilgili bilgiler veren İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, "Hüseyin Bey buğday çeşidinin hasadı yapılmıştır. Yapılan gözlemlerde çeşidin ilimiz toprak ve iklim şartlarına gayet iyi uyum sağladığı ve veriminin oldukça yüksek olduğu( 850 kg/dekar) ve çiftçimiz tarafından memnun kalındığı müşahede edilmiştir. Hüseyin Bey çeşidi çiftçi tarafından 6 kez sulanmıştır. Ekim yapılan araziye ekim öncesinde yanmış çiftlik gübresi uygulanmıştır. Çeşidin mantarı hastalıklara dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir. Kırmızı sert daneli, kılçıksız olan buğday çeşidimiz ekmeklik özelliktedir. Kardeşlenme gücü oldukça yüksektir. Orta boylu ve sağlam sap yapısına sahiptir" dedi.

Her daim çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Bulut, "Çiftçilerimizin yeni çeşit ve tekniklere açık olmaları bu çeşit ve teknikler konusunda il müdürlüğü personelinin daima çiftçilerimizin hizmetinde olduklarını bilmelerini isterim. Özellikle tarım teşkilatımız tarafından tavsiye edilen yeni çeşitlerin çiftçilerimiz tarafından kendi arazilerinde ekmelerini önemle tavsiye ediyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı