Osmaniye'de Fenilketonüri Hastalarına Glutensiz Gıda Yardımı

Osmaniye Belediyesi, fenilketonüri hastalarına düşük proteinli glutensiz gıda yardımı yapıyor.

Yürütülen çalışmalar sonucu fenilketonüri teşhisi konulan 35 hastaya düşük proteinli glutensiz gıda kolisi veriliyor. Her ay 35 koli olmak üzere bir yıl içerisinde toplam 420 koli düşük proteinli glutensiz gıda paketi düzenli şekilde hastaların evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Fenilketonüri hastalığı bulunan çocukların ve ailelerin her zaman yanlarında olduğunu belirten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Fenilketonüri hastalığı çölyak hastalığına göre biraz daha ileri düzeyde olan bir hastalık. Her ailemizin imkanı bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve onların özel yiyeceklerini karşılamakta yeterli güce sahip olamıyor. Biz yerel yönetim olarak bu destekleri imanımız, inancımız ve kardeşlik hukukumuz adına yavrularımızın, değerli ailelerinin her aşamada elinden tutmak, çocuklarımızın yaşama daha güvenle ve gülerek bakmasını sağlayabilmek açısından her şeyi yapmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte imkanlar ve kaynaklarımız ölçüsü içerisinde her zaman yanlarındayız. Yapılan bu yardımlardan asla kısıtlamalar olmayacak. Yetişebildiğimiz noktaya kadar hiçbir tereddütleri olmasın" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi fenilketonüri hastası Handan Gür, "Daha önce birçok ürünü tedarik edemiyorduk. Osmaniye Belediyesi bu yardımları başlattı. En çok yaşadığımız temel gıda ve un sıkıntımız oluyordu. Onları da belediyemiz karşılıyor. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. - OSMANİYE