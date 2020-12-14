Osmaniye'de çiftçilere vişne fidanı dağıtıldı
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Osmaniye'de çiftçilere vişne fidanı dağıtıldı

14.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:04
Osmaniye'de çiftçilere vişne fidanı dağıtıldı

Osmaniye'de çiftçilere ev ekonomisine katkı sağlamak ve ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla 450 adet vişne fidanı dağıtıldı.

Osmaniye'de çiftçilere ev ekonomisine katkı sağlamak ve ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla 450 adet vişne fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 600 rakım ve üzeri arazilerde dikilmesi amacıyla çiftçilere 450 adet mahlep anaç üzerine aşılı Kütahya çeşidi vişne fidanı dağıtıldı. 5 ilçede 70'er adet merkezde de 100 adet olmak üzere dağıtılan fidanlarla çiftçinin ev ekonomisine katkı sağlaması ve ürün çeşitliliğinin arttırılması amaçlandı.

Çiftçilere 450 adet vişne fidanı dağıtıldığını belirten Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, "Osmaniye'de 600 rakım ve üzeri arazilerde dikilmesi amacıyla çiftçilere 450 adet mahlep anaç üzerine aşılı Kütahya çeşidi vişne fidanı dağıtıldı. İlimizde yaşayan insanların ev ekonomisi ihtiyaçlarını önceleyen bir yaklaşımla önümüzdeki yıllarda da demonstratif faaliyetlerimiz devam edecektir. Yapılan demonstrasyonlarda verimli olan çeşitlerin ayrıca geliştirme projeleri uygulanacaktır " dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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