Osmaniye'de 'Ayak tenisi turnuvası' düzenlendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de "Ayak tenisi turnuvası" düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Osmaniye'de

Osmaniye'de ilk kez düzenlenen ayak tenisi turnuvasına katılan 10 takım Adana'da yapılacak olan bölge şampiyonasına katılmak için kıyasıya mücadele etti.

Osmaniye'de ilk kez düzenlenen ayak tenisi turnuvasına katılan 10 takım Adana'da yapılacak olan bölge şampiyonasına katılmak için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada Osmaniye Gençlik takımı birinci olurken Cross Tekstil ikinci Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü olarak bölgesel şampiyonaya katılamaya hak kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Osmaniye'de ilk kez ayak tenisi turnuvası düzenlendi. Osmaniye merkez sentetik futbol sahasında düzenlenen turnuvaya katılan 10 takım Adana'da yapılacak olan bölgesel şampiyonluğa katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen turnuvada gurup müsabakalarının ardından oynanan yarı final ve final müsabakalarında Osmaniye Gençlik takımı birinci olurken Cross Tekstil ikinci Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü olarak bölgesel şampiyonaya katılamaya hak kazandı.

Müsabakalarla ilgili bilgiler veren Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Ali Çamsarı, "Osmaniye'de ilk defa ayak tenisi turnuvası düzenliyoruz. 10 takım ile 45 sporcunun katılımıyla müsabakaları düzenliyoruz. Burada ilk üçe giren takımlarımız Adana'da bölge şampiyonasına katılacaklar. Adana'da da derece yapan takımlar Kıbrıs'tan da iki takım olmak üzere Denizli'de 15 Ekim'de yapılacak olan Türkiye Kupası Finalleri'nde oynamaya hak kazanacaklar. Yani burada ilk üçe giren takımlarımız Adana'da derece yaparsa bir takımımız Osmaniye'yi temsilen Denizli'ye gidip Türkiye Kupası Finalleri'nde kupayı kaldıracaklar" diye konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye'de Ayak tenisi turnuvası düzenlendi

Osmaniye'de Ayak tenisi turnuvası düzenlendi

Osmaniye'de Ayak tenisi turnuvası düzenlendi

Osmaniye'de Ayak tenisi turnuvası düzenlendi

Osmaniye'de Ayak tenisi turnuvası düzenlendi

Osmaniye'de Ayak tenisi turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum
Magazin Gökhan Çıra Müge Anlı
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmaniye'de 'Ayak tenisi turnuvası' düzenlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 12:28:09. #1.12#