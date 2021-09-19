Osmaniye'de "Ayak tenisi turnuvası" düzenlendi

Osmaniye'de ilk kez düzenlenen ayak tenisi turnuvasına katılan 10 takım Adana'da yapılacak olan bölge şampiyonasına katılmak için kıyasıya mücadele etti. Turnuvada Osmaniye Gençlik takımı birinci olurken Cross Tekstil ikinci Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü olarak bölgesel şampiyonaya katılamaya hak kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Osmaniye'de ilk kez ayak tenisi turnuvası düzenlendi. Osmaniye merkez sentetik futbol sahasında düzenlenen turnuvaya katılan 10 takım Adana'da yapılacak olan bölgesel şampiyonluğa katılabilmek için kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen turnuvada gurup müsabakalarının ardından oynanan yarı final ve final müsabakalarında Osmaniye Gençlik takımı birinci olurken Cross Tekstil ikinci Samet Aybaba Spor Lisesi üçüncü olarak bölgesel şampiyonaya katılamaya hak kazandı.

Müsabakalarla ilgili bilgiler veren Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Ali Çamsarı, "Osmaniye'de ilk defa ayak tenisi turnuvası düzenliyoruz. 10 takım ile 45 sporcunun katılımıyla müsabakaları düzenliyoruz. Burada ilk üçe giren takımlarımız Adana'da bölge şampiyonasına katılacaklar. Adana'da da derece yapan takımlar Kıbrıs'tan da iki takım olmak üzere Denizli'de 15 Ekim'de yapılacak olan Türkiye Kupası Finalleri'nde oynamaya hak kazanacaklar. Yani burada ilk üçe giren takımlarımız Adana'da derece yaparsa bir takımımız Osmaniye'yi temsilen Denizli'ye gidip Türkiye Kupası Finalleri'nde kupayı kaldıracaklar" diye konuştu. - OSMANİYE