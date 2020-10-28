Osmaniye'de 76 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmaniye'de 76 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

28.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:52
Osmaniye'de 76 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Osmaniye'de, 76 kilo 650 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Osmaniye'de, 76 kilo 650 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada, 76 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Ersin Tatar Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Aras Bulut İynemli
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Burak Yılmaz
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de 76 kilo 650 gram esrar ele geçirildi - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 15:57:56. #1.14#
title