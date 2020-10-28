Osmaniye'de 76 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
28.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:52
Osmaniye'de, 76 kilo 650 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Osmaniye'de, 76 kilo 650 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada, 76 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt