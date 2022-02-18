Osmaniye Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak - Haberler
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Osmaniye Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Osmaniye Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, enflasyonla mücadele kapsamında belediyenin su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacaklarını belirtti.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, enflasyonla mücadele kapsamında belediyenin su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacaklarını belirtti.

Başkan Kadir Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talepleri ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile su fiyatlarında en kısa zamanda yüzde 7 indirime gidilecektir" ifadelerine yer verdi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Kadir Kara, Osmaniye, Medya, su, Ekonomi, Haberler

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