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Osmaneli şeftalisi fiyatıyla üreticiyi memnun etti

Sakarya Nehri'nin çevrelediği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 21 bin dekar alanda yetiştirilen şeftali, kalitesi ve aroması sebebiyle tercih edilirken, fiyatıyla da üreticisini memnun ediyor.

Osmaneli şeftalisi fiyatıyla üreticiyi memnun etti
05.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:24

Sakarya Nehri'nin çevrelediği Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 21 bin dekar alanda yetiştirilen şeftali, kalitesi ve aroması sebebiyle tercih edilirken, fiyatıyla da üreticisini memnun ediyor.

İlçeye bağlı köylerin toprak yapısı ve iklim koşullarının uygun olması, son yıllarda pek çok çiftçiyi şeftali üretimine yöneltti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede birçok ürünün yetiştiğini söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce başlayan şeftali hasadında da üreticilerin yüzünün güldüğünü belirten Yoldaş, şöyle konuştu:

"Şeftalimizin kalitesi, tadı ve aroması çok güzel. Osmaneli ilçemizden İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Zonguldak gibi yerlere gönderiliyor. Şimdilerde şeftali denilince Osmaneli akıllara geliyor. Hasat edilen şeftaliler hem ihracat hem de iç piyasa için soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. İlçemiz iklim ve mevsimsel olarak her türlü meyve ve sebzeye açık olduğu için şeftali üretiminde de iddialıyız."

"Çiftçimiz fiyatlardan memnun"

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Ünver, 2002 yılında 1200 dekar alanda yetiştirilen şeftalinin bu yıl 21 bin dönümde üretildiğini söyledi.

Ürünün Osmaneli'de öne çıkmaya başladığını dile getiren Ünver, "Şeftalinin aroması ve tadı çok güzel. Eskiden şeftali denilince akla Bursa gelirdi, Bursa denilince şeftali akla gelirdi ama artık o bitti. Bursa'da sanayi önde geliyor artık. Şimdi şeftali denilince Osmaneli, Osmaneli denilince de şeftali akla geliyor." diye konuştu.

Şeftalinin Türkiye'nin her tarafına ulaştırıldığını belirten Ünver, "Şeftalinin kilogramı 3-4 liradan alıcı buluyor, şu an fiyatlarımız gayet iyi. Çiftçimiz fiyatlardan gayet memnun. Piyasada kaliteli ürün az. Yağmur çamur, sıcak soğuk demeden ağaçların bakımlarını yapıyorlar." dedi.

Ünver, bölgede yıllık 35-40 bin ton şeftali üretimi yapıldığını kaydetti.

Üretici Mehmet Aslan da nektarin cinsi şeftali hasadının başladığını dile getirdi.

Meyveye talebin yoğun olduğunu belirten Aslan, "Talepleri karşılayamıyoruz. Üreticilerimizin daha çok bu tür ürünlere yönelmelerini ve daha kaliteli, daha güzel ürün yetiştirmelerini istiyoruz. Hem renk hem de damak tadında ürünümüz çok iyi." ifadelerini kullandı.

Üretici Okan Yıldız da şeftali hasadının eylül sonuna kadar süreceğini söyledi.

Kaynak: AA

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