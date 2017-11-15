Polis, Osman Tanburacı'ya Yumruk Atan Saldırganı Yakaladı
Polis, trafikte ünlü spor yazarı Osman Tanburacı'ya yumruk atan saldırganı, düzenlediği operasyonla yakaladı.
Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşadığı tartışma sonrası sürücünün saldırısına uğradı. Saldırgan Y.Y. polis tarafından yakalandı.
TANBURACI'YA YUMRUK ATTI
Edinilen bilgiye göre spor yazarı Osman Tanburacı, Mecidiyeköy'de seyir halindeyken bir aracın uygunsuz park etmesi yüzünden ilerleyemedi. Tanburacı araç sürücüsüne uyarıda bulundu. Tanburacı ile sürücü tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü sürücü, üzerine yürüdüğü Tanburacı'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile Osman Tanburacı'nın çantası yere düştü. Çevredekiler kavgaya müdahale ederek sürücüyü uzaklaştırdı.
POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ
Olayın ardından çalışma yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın Y.Y. olduğunu belirledi. Ardından düzenlenen operasyonda, Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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KARDEŞİM HER KİM OLURSA OLSUN 70 YAŞINDAKİ BİR ADAMA EL KALDIRMAK EN BÜYÜK TERBİYESİZLİKTİRCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Psikopat bir tipe benziyor bakın psikopat demiyorum arkasından kan örneği alınıp acaba alkollümüydü bilmek lazımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu yumruk normal bir vatandaşa atılsa polis sağından soluna dönmez. . . BAŞKA SÖZE GEREK YOK.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır