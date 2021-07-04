Osman Çelik Samsunspor'da
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Osman Çelik Samsunspor'da

Osman Çelik Samsunspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, son olarak Süper Lig ekiplerinden B. B. Erzurumspor'da forma giyen Osman Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, son olarak Süper Lig ekiplerinden B. B. Erzurumspor'da forma giyen Osman Çelik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Samsunspor, bu sezon 11 yeni isimle anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlılar son olarak Süper Lig'de B. B. Erzurumspor forması giyen Osman Çelik ile anlaşma sağladı. Sağ bek, stoper ve ön libero oynayabilen Osman Çelik ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Samsunspor, transferi şu ifadelerle duyurdu:

"Kulübümüz, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında forma giyen Osman Çelik ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

29 yaşındaki ve 1,82 boyundaki Osman Çelik geçen sezon Süper Lig'de 27 maça çıkmış, 1 gol ve 1 asist katkısı sağlamıştı.

Samsunspor, Osman Çelik'in yanı sıra bu sene şu ana kadar Adana Demirspor'dan orta saha Hasan Kılıç, Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz, FK Partizani'den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kenar forvet Brahim Darri, Kırklarelispor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen ve FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj'ı transfer etmişti.

Samsunspor'un akşam saatlerinde 1 transferi daha açıklaması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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