Oslo'da otoparklar kaldırıldı, araçların şehir merkezine girişi sınırlandırıldı

Avrupa'da bazı ülkeler trafiğin yoğun olduğu şehirlerde hava ve ses kirliliğinin önüne geçmek için daha önce görülmemiş önlemler almaya başladı.

Hayat kalitesini yükletmeyi hedefleyen Norveç'in başkenti Oslo yönetimi, açıklanan son düzenlemeler ile bu konuda tüm örnekleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Buna göre şehir merkezini kuşatan 1 km'ye yakın çaptaki alana artık özel araçlar giremeyecek. Euronews.com'da Görüntüle