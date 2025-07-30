Osimhen kiralık mı, bonservisli mi geldi?

Osimhen kiralık mı, bonservisli mi geldi?
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Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer hikayesi nihayet sonuçlanmak üzere. Yeni sezonda kadrosuna Nijeryalı forveti dahil etmekte kararlı olan sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından mutlu sona ulaşıyor. Peki, Osimhen kiralık mı, bonservisli mi geldi?

Yıldız golcü, bugün İstanbul'a ayak basmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi, gerekli tüm belgeleri hazırlayıp süreci resmiyete döktü. Artık tek yapılması gereken, Osimhen'i Türkiye'ye getirmek. Peki, Osimhen kiralık mı, bonservisli mi geldi?

GALATASARAY, TÜM İŞLEMLERİ TAMAMLADI

Galatasaray yönetimi, gerekli tüm belgeleri hazırlayıp süreci resmiyete döktü. Artık tek yapılması gereken, Osimhen'i Türkiye'ye getirmek. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, oyuncunun İstanbul'a inişi bugün gerçekleşecek.

SAĞLIK KONTROLÜ PERŞEMBE GÜNÜ

Haberde, transferin resmi duyurusunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacağı bildirildi. Belgelerin tamamlandığı ve Osimhen'in Perşembe günü detaylı bir sağlık testinden geçeceği belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADAN ANLAMLI PAYLAŞIMLAR

Transferin son aşamaya gelmesiyle birlikte Osimhen, kişisel sosyal medya hesaplarından dikkat çekici içerikler paylaştı. İlk olarak Galatasaray amblemi ile aslan figürünün yer aldığı bir görseli hikâyesine ekleyen oyuncu, ardından uçağa bindiği anları gösteren bir video ile taraftarları heyecanlandırdı.

Osimhen kiralık mı, bonservisli mi geldi?

OSIMHEN'İ KAÇ KİŞİ KARŞILAYACAK?

Yıldız futbolcunun gelişini izlemek isteyen taraftarlar adeta havalimanına akın ediyor. İlk tahminlere göre 50 bine yakın Galatasaray taraftarının Osimhen'i karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gideceği bildiriliyor.

OSİMHEN KİRALIK MI, BONSERVİSLİ Mİ GELDİ?

Osimhen sözleşmesi detayları henüz açıklanmadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

26 yaşındaki golcü, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta tam 37 kez fileleri havalandırdı ve 7 asist yaparak takımına büyük katkı sundu. Bu performans, taraftarların beklentisini daha da artırıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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