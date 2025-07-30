Sarı kırmızılı ekip, yıldız golcü Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservisini ödeyerek Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir transfere imza attı. Peki, Osimhen imza töreni ne zaman?

TARİHE GEÇEN TRANSFER

Sarı kırmızılı ekip, yıldız golcü Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk bonservisini ödeyerek Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir transfere imza attı.

TARAFTARDAN BÜYÜK KARŞILAMA

Karşılamada binlerce taraftar yer aldı ve stadyumda büyük bir coşku hâkimdi.

"EVİMDEYİM, SEVDİĞİM YERE GELDİM"

Victor Osimhen, GSTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'a büyük bir sevgi besliyorum. İçimdeki duyguları tarif edemem. Heyecanım çok büyük; sonunda sevdiğim yere, yuvama geldim. Bu transferin gerçekleşmesinde emeği geçen Başkanımıza, Abdullah Bey'e, Gardi'ye ve Okan hocama teşekkür ederim. En iyi performansımı sergileyebileceğim adrese ulaştım. Uçağı takip eden, beni karşılayan herkese ayrıca minnettarım. Burada kendimi göstereceğim."

"BU ŞEHİRLE DERİN BİR BAĞIM VAR"

"Bu kulüple, şehirle ve insanlarla çok derin bir bağım bulunuyor. Bu yüzden Galatasaray'a geri dönmek için elimden gelenin fazlasını yaptım. Bu duyguyu yaşamaya devam etmek istiyorum. Bir amacı temsil ederek sahada olmak, hem kendim hem de taraftar için en iyisini ortaya koymak istiyorum. Burada olmak beni çok mutlu ediyor."

İMZA TÖRENİ RAMS PARK'TA

Victor Osimhen için Cumartesi günü oynanacak Lazio maçı öncesinde Rams Park'ta özel bir imza töreni düzenlenecek.