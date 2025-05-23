Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'den Sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Fransız basını, Suudi ekibi Al Hilal'in Victor Osimhen'i transfer etmeye ikna etmeye çok yaklaştığını dile getirdi. Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor, Arabistan'a mı gidiyor?

OSİMHEN ARABİSTAN'A MI GİDİYOR?

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al Hilal, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'le temaslara başladı. Haberde, Suudi ekibinin yıldız golcüye cazip bir maaş teklifi sunduğu ve Osimhen'i ikna etmeye çok yakın olduğu dile getirildi. Ayrıca 26 yaşındaki oyuncunun da Suudi ekibinin önerisine sıcak baktığı ve kısa süre içinde kararını vermesinin beklendiği aktarıldı.

Galatasaray muhabiri Kağan Dursun, Victor Osimhen gündemiyle ilgili bilgiler aktardı.

Dursun'un açıklamaları şu şekilde

"Suudi Arabistan'dan hem Neom hem de Al Hilal, Osimhen cephesine fiyat sordu, Osimhen'in avukatı 45 milyon Euro olarak yanıt verdi. Bu ücret 2 kulüp tarafından da onaylandı."

"Osimhen, Arabistan'ı son seçenek olarak görüyor. İstediği ücrette Avrupa'da kalmayı zorlayacak." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla taraftarının sevgilisi olan Osimhen, tüm kulvarlarda 40 maça çıkarken, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.