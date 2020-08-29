Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan isimlerden Oscar Cabezas, durumu hakkında konuştu. Kolombiyalı oyuncu, transfer için henüz anlaşmanın sağlanmadığını söylese de "Herkes böyle harika bir takımda oynamak ister. Bedavaya bile giderim" ifadeleriyle sarı kırmızılı ekibin taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan isimlerden Oscar Cabezas'tan önemli açıklamalarda geldi. Kolombiya basınına konuşan Cabezas, "Galatasaray ile anlaşmadım. Bu bir yalan" sözleriyle henüz anlaşmanın sağlanmadığını doğruladı. Ancak 23 yaşındaki oyuncunun "Henüz bir anlaşma yok ama herkes böyle harika bir takımda oynamak ister. Bedavaya bile giderim" ifadeleri sarı kırmızılıların taraftarında heyecan oluşturdu.

MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Sosyal medyada Oscar Cabezas ismiyle Türkiye'ye seyahat paylaşımının gerçek olmadığını söyleyen Valdebenito, "Bildiğim kadarıyla Türkiye'ye seyahati söz konusu değil. Bilet almadı. Teklifler var. Galatasaray da ilgilenen takımlar arasında ama herhangi bir anlaşma yok. Çıkan haberler doğru değil. Oscar Cabezas şu anda 23 yaşında ve önünde uzun bir gelecek var. Şu anda kariyeri için paraya değil, sportif gelişime önem veriyor" ifadelerine yer vermişti.

BİRÇOK TAKIM DEVREDE

1.80 boyundaki stoper, şu anda serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Bonservis bedeli ödenmesine gerek olmadığı için Galatasaray ve birçok takım, oyuncuyla mukavele imzalamak istiyor.

Kaynak: Hürriyet