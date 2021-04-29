OSBÜK ve TOBBUYUM arasında arabuluculukta iş birliği protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

OSBÜK ve TOBBUYUM arasında arabuluculukta iş birliği protokolü imzalandı

OSBÜK ve TOBBUYUM arasında arabuluculukta iş birliği protokolü imzalandı
İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Ekonomi

OSBÜK ve TOBBUYUM arasında arabuluculukta iş birliği protokolü imzalandı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM), arabuluculuğun benimsenmesi, yaygınlaşması, tanıtılması ve eğitim konularında iyi niyetli...

OSBÜK ve TOBBUYUM arasında arabuluculukta iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM), arabuluculuğun benimsenmesi, yaygınlaşması, tanıtılması ve eğitim konularında iyi niyetli iş birliklerinin resmileştirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Video konferans yöntemiyle yapılan imza törenine TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ve OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü katıldı. Arabuluculuğun önemine değinen TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Çiçek şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı dönemimde 4,5 yıl karşılaştığım birkaç problem var. Bunlardan bir tanesi hala devam ediyor. Bu sadece bizim için değil, tüm gelişmiş ülkeler bakımından da şikayet. Davalar çok uzun sürüyor. 30-40 yıllık babadan oğula, toruna kadar süren davalar var. Ticari davalar sizi ilgilendiriyor. Çünkü ticari davaların iki tarafı da 'Odalar Birliği' mensubudur. İş davalarında kararlardan birisi büyük bir ihtimalle yine bu camianın mensuplarıdır. Bu davalar 3 ile 5 yıl sürebiliyor. Bu olay vatandaşı canından bezdiriyor. Mahkeme tabiri çok olumlu şeyleri çağrıştırmıyor. Onun için gelişmiş ülkeler, özellikle Avrupa Konseyine üye olan 47 ülke, ben Adalet Bakanı olduğumda 2000'li yıllardan itibaren bir çalışma yaptı. Davaların uzun sürme süreci ortak bir paydadır. İngiliz'in, Fransız'ın veya Alman'ın da sıkıntısıdır. Ne yapılabilir? İşte bu alternatif uyuşmazlık çözümü. Yargı dışında, mahkeme koridorlarında sizin firmanızın isminin ikide bir mübaşir tarafından okunması hoş bir şey değildir. Bu olay şirketin itibarını kaybetmesine neden olur. Mahkemede davalar hem uzun sürer hem masraflıdır arabuluculuğa nazaran, hem de sonuçta mahkemenin verdiği karar bazen taraflardan birini, bazen ikisini de tatmin etmez. Dolayısıyla bir memnuniyetsizlik de mahkeme kararlarında oluşur. İşte Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke bu arabuluculuk sektörünü ortaya çıkardı."

Çiçek, Türkiye'nin arabuluculuk konusunda attığı adımın Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde çok doğru bir iş olduğunu belirterek, "Çok şükür arabuluculuk Türkiye'de de işler hale geldi. Böyle bir müessesenin iş hayatımıza, hukuk hayatımıza ve devlet hayatımıza katılmasındaki en büyük pay TOBB'undur. Bu konu iş dünyası bakımından önemli bir hizmettir. TOBB kendi mensuplarına bir hizmet olarak veriyor bunu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! 'Evden çok adliyede zaman geçiriyorum'
14 sene önce kimliğini kaybetti, hayatı kabusa döndü! "Evden çok adliyede zaman geçiriyorum"
Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı
Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: OSBÜK ve TOBBUYUM arasında arabuluculukta iş birliği protokolü imzalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:43:13. #1.16#

title