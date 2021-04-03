OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle tamamladı
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OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle tamamladı

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OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle tamamladı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji deplasman oynadığı maçta Adam Voleybol'u 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji deplasman oynadığı maçta Adam Voleybol'u 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 22.haftasında deplasmanda Gaziantep ekibi Adam Voleybol'a konuk oldu. Gaziantep Talat Özkarslı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 20-25, ikinci seti 15-25 ve üçüncü seti 22-25 kazanan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji aldığı bu galibiyetle 2020-2021 sezonunu galibiyetle tamamladı. - KAYSERİ

OSB Teknik Koleji sezonu galibiyetle tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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