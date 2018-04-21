Kilis'te, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet seçimi yapıldı.

Kilisli sanayiciler Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) toplantı salonunda bir araya gelerek müteşebbis heyetini belirledi. Genel kurula katılan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, seçimler öncesinde sanayicilere hitaben yaptığı konuşmadı, "Organize Sanayi Bölgemiz çokta iyi bir durumda değil bunu ayağa kaldırmak yatırımcıları ve istihdama arttırmak öncelikle sizin elinizdedir. Seçimden çıkacak sonuçlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ancak burada yatırımı olan elini taşın altında olan arkadaşlar müteşebbis heyeti seçilirlerse bundan memnuniyet duyarım" dedi.

Yapılan seçimlerde asil üyeliklere cesur Türkmen Mahir Can, Ömer Özyıldız, Necmettin Şekeroğlu, Osman Çolak, Ali Tohumcu ve Bekir Tuvalak seçildi.

Katılımcı olarak seçime iştirak eden 88 sanayiciden 70 oyun kullanıldığı organize Sanayi bölgesi müteşebbis heyet üyeleri seçiminde yedek üyeliklere ise Müslüm Bozkan, Halil Ölçücüer, Hakan Geçor, Musa Özgüçlü, Ökkeş Aslanpay, Yılmaz Kendirci ve Zekeriya Doğuş getirildi. - KİLİS