Örtü altına alınmayan patatesi don vurdu

Örtü altına alınmayan patatesi don vurdu "Don olayı patates rekoltesini etkileyecek" İzmir'in patatesi ile ünlü Ödemiş ilçesinde, soğuk havalar nedeniyle örtü altına alınmayan patatesler don olayından etkilendi.

Örtü altına alınmayan patatesi don vurdu

"Don olayı patates rekoltesini etkileyecek"

İZMİR - İzmir'in patatesi ile ünlü Ödemiş ilçesinde, soğuk havalar nedeniyle örtü altına alınmayan patatesler don olayından etkilendi. Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, "5 Mart günü yağan kar ile ayna gece meydana gelen don olayı, patates rekoltesini etkileyecek" dedi.

Ödemiş ilçesindeki üreticiler, daha önce ekimini yaptığı patateslerin don olayından etkilenmemesi için üzerini elyaf örtüyle örtmüştü. Kentte son günlerde ise soğuk hava etkili oldu. Etkili don olayı nedeniyle elyaf örtüyle kaplı olmayan patatesler ise soğuk havadan etkilendi.

"Patates rekoltesini etkileyecek"

Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar, elyaf altına alınan bitkinin don olayından etkilenmediğini belirterek, "Mart ayının sonu patatese iyi gelmedi. 25 Mart günü yağan kar ile ayna gece meydana gelen don olayı, patates rekoltesini etkileyecek. Örtü altına alınmayan sürgün halindeki bitki maalesef karardı. Yeniden sürgün vermesi beklenecek. Bu da hem ürünü geciktirecek hem de rekolteyi düşürecek" diye aktardı.

Ödemiş'in Birgi Mahallesi'nde patates üreticiliği yapan Fadime Ünalmış da, havaların ısınması ile birlikte patates bitkisi üstündeki elyafı kaldırdıklarını belirterek, "Elyaf ile bitkinin üstünü örtmemize rağmen yine de zarar gördü. Şimdi ilaçlama ve bakım çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kış patatesinin halen tüketilmediğini ve depolarda beklediğini belirten Ünalmış, "Duyduğumuza göre fiyatlar da iyi değilmiş. 40-50 kuruş arasında dediler. Bu fiyatlar üreticiyi kurtarmaz aksine zarar ettirir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ŞAHAN