Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı proje ile sokak hayvanları sevindirilecek

16.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:54

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulunun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan "Kodlama ile Sokak Hayvanlarını Sevindirdiler" projesinin kabul edilerek 18 bin lira hibe almaya hak kazandığını bildirdi.

Okul müdürü Ahmet Gençalioğlu ile proje ekibinde yer alan öğrencileri tebrik eden Davu, proje ile gençler için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerin kişisel ve de sosyal gelişimlerini desteklemek, hayallerini gerçekleştirebilmek ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmanın amaçlandığını anlattı.

Davu, 3 ay sürecek proje kapsamında alınacak hibe ile kodla çalışan 15 makine tasarlanacağını belirterek, "Soğuk günlerde sokak hayvanlarının beslenmesine, su ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacaklar. Şehrin muhtemel yerlerine koyacakları makineler, hayvanlar belirli bir mesafeye yaklaştıkları zaman haznelere otomatik su ve yiyecek bırakacak." dedi.

Kaynak: AA