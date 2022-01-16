Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Hatayspor-Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamalar gündemi salladı. Dilmen, "İBB Başkanımız Ekrem Bey, STV'de Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Ama şimdi farklı düşünüyor sonuçta" dedi, İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan jet ve sert yanıt geldi. Ongun, "Futbolun ve siyasetin şeytanı. Şeytanları temizleyeceğiz" cevabını verdi, ortalık karıştı.

Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu karşılaşmadan sonra TRT Spor'da müsabakayı yorumlayan Rıdvan Dilmen'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı ifadeler ortalığı karıştırdı.

MEHMET ALİ AYDINLAR ÖRNEĞİ

Rıdvan Dilmen, 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gönderilmemesinde imzası olan TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar üstünden konuyu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirdi. Dilmen, "Mehmet Ali Aydınlar ile 4-5 sene konuşmadım. Fenerbahçe Avrupa'ya gitmedi, evet. Ama sonra Aziz Yıldırım döneminde kulübe sponsor oldu. Ali Koç döneminde de sponsor oldu. Acıbadem, Fenerbahçe ile çok fazla iş birliği yaptı. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu da STV'de futbol yorumculuğu yapmıştı. Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Sonuçta o günkü düşünceleriyle aynı noktada değil tabii ki" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN VE SİYASETİN ŞEYTANI"

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamalarından sonra İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan jet paylaşım geldi. Ongun kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" ifadelerini kullandı.

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