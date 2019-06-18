Ortak yayından önce yapılan görüşmelerle ilgili açıklama

İBB Başkan Adayı Yıldırım, İmamoğlu ile Küçükkaya'nın pazar günü yapılan ortak yayın öncesi gizli görüşme iddialarıyla ilgili gayriahlaki olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, görüşmenin gizli olmadığını ifade etti. Küçükkaya yayından önce Yıldırım'la da görüştüğünü açıkladı.