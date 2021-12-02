Ortak Yarınlar Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve iyi uygulamaların ödüllendirildiği Ortak Yarınlar Programı'nda ödüller sahiplerini buldu.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, çevrim içi düzenlenen ödül programında, 2004'ten itibaren düzenledikleri programda ödül alan projeler aracılığıyla 20 milyon kişiye ulaştıklarını söyledi.

Ortak Yarınlar Programı'nın, Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının olgunlaşmasına önemli katkı sağladığını belirten Akkol, "Bugün ödül törenini gerçekleştiğimiz Ortak Yarınlar Programımızın temasını bu yıl 'işimizin yarını' olarak belirledik. TİSK'in dönüştürücü olma vizyonu ile yola çıktığı 'işimizin yarını' konusunda, birbirinden değerli çok sayıda başvuru aldık. Bu bile, ülkece ortak yarınlara ne kadar emin yürüdüğümüzün önemli bir göstergesi." diye konuştu.

Akkol, Ortak Yarınlar Programı için bu yıl 121 başvuru aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hepsi kendi alanında muazzam gayretle ortaya konmuş, ortak fayda üreten projelerdi. Hepsini içtenlikle tebrik ediyorum. Başvuru yapan kurumlarımız Ortak Yarınlar için bir sosyal fayda daha yarattı. Peki ne yaptılar? Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ortak Yarınlar Eğitim Fonu'na bağış yaptılar. Yüzlerce öğrencinin eğitimine umut oldular. Biz de süreçte prensip olarak maddi ödül vermiyoruz. Bu sene tüm katılımcılarımıza TEGV ile geliştirdiğimiz işte güvenli gelecek eğitimlerimizle teşekkür ediyoruz. Binlerce çocuğumuzla ücretsiz buluşturacağımız bu programda, onları ilk kez geleceğin meslekleri ve iş sağlığı güvenliği kavramlarıyla tanıştırıyoruz. Hep birlikte, işimizin yarını olan çocuklarımız için değer yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece bu sonuçlara baktığımda görüyorum ki bugün bu programın kaybedeni yok. Gönülden inanıyoruz ki kazanan, ortak yarınlarımız."

Akkol, gençlere yönelik TİSK Akademi, Genç Dönüşüm, Genç Kadın Liderler gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini anımsatarak, gençlerin gelişimlerini desteklemek için burslar verdiklerini, her ay 10 binin üzerinde öğrencinin eğitimine destek olduklarını anlattı.

Ortak Yarınlar Jüri Özel Ödülü Avrupa Birliği Başkanlığına verildi

Sanatçı Emre Altuğ'un moderatörlüğündeki programda, ödül kazananlar ve ödüle hak kazandıkları projeler şunlar:

"Birlikte Mümkün" kategorisi:

Çoşkunöz Eğitim Vakfı - "Sizin Eseriniz Bizim Geleceğimiz" Meslek Lisesi Okul Müdürleri Liderlik Programı, Koç Holding - Koç Topluluğu'nda Geleceğin İş Dünyası Tasarlamak

"Çeşitlik ve kapsayıcılık kategorisi:

1) Kadınlar için Fayda Yaratanlar (alt kategori):

Afyonkarahisar Valiliği - Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifleri Projesi, Arçelik Pazarlama A.Ş. - Beko 100 Kadın Bayi Projesi

2) Gençlerin Yolunu Açanlar (alt kategori):

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları - Grizu 263 Uzay Takımı Desteği, Zafer Kalkınma Ajansı - Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı ve Kendin Yap Hareketi

3) Diğer (alt kategori):

Eker Süt Ürünleri - Otizmli Bireyler İş Gücünde, Güzel Enerji Akaryakıt - TOTAL İstasyonları "İki Elin Enerjisi Güzel"

"Dijitalleşme" kategorisi:

Erdemir Madencilik - Dijital Merkez Projesi, OYAK Çimento - IndustrAI - OYAK Çimento 4.0

"İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü" kategorisi:

Karsan Otomotiv - Karsan Pozitif İletişim Portalı, Koç Holding - Koç Diyalog

"İş Sağlığı ve Güvenliği" kategorisi:

GEBKİM OSB - Kimya Sektöründe Acil Müdahale İçin Yenilikçi Bir Adım; Acil Müdahale Yazılımı, TOFAŞ - Geleceği Güvenle Şekillendiren İSG Eğitimleri

"Sürdürülebilirlik ve Çevre" kategorisi:

Abdi İbrahim - 2030 Karbon Nötr Olma Yolunda Yenilenebilir Enerji Kullanımı, Germina Tarım Teknolojileri - Başka Bir Dünya Mümkün

Ortak Yarınlar Jüri Özel Ödülü:

Avrupa Birliği Başkanlığı - AB Fonuyla Yürütülen Avrupa Birliği Başkanlığı Projeleri

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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