Ortahisar Belediye Başkanı Genç, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni hizmete giren TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Genç, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Trabzon ve Trabzonspor'un iç içe olduğunu belirten Ahmet Metin Genç, "Spor basını bunun en önemli parçalarından bir tanesi. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak her zaman basın mensuplarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Bu güzel tesiste de bundan sonra daha çok paylaşım yapmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç