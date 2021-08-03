Orman yangınları kerestecileri vurdu
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Orman yangınları kerestecileri vurdu

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Ekonomi

Orman yangınları kerestecileri vurdu Orman yangınlarından sonra kereste fiyatları uçtu, keresteciler odun bulmaz hale geldi Türkiye genelinde başlayan orman yangınları kerestecileri vurdu.

Orman yangınları kerestecileri vurdu

Orman yangınlarından sonra kereste fiyatları uçtu, keresteciler odun bulmaz hale geldi

DİYARBAKIR - Türkiye genelinde başlayan orman yangınları kerestecileri vurdu. Yangın bitmeden fiyatlar yükselmeye başladı.

Türkiye genelinde orman yangınları devam ederken kereste ürünleri yapan işletmeler yangın sönmeden etkilenmeye başladı. Kereste sıkıntısı çekmeye başlayan işletmeler buldukları kerestelerinde yüksek fiyatla satılmaya başladığını belirtti. Diyarbakır'da yıllardır ahşap ürün imalatı yapan 73 yaşındaki Mehmet Can Mızrak, yangınlarla ilgili önlem alınmasını gerektiğini aktardı. Mızrak, "Yıllardır lahmacun, fırın küreği yapıyoruz, ahşap ürünler, gürgen, kayın keresteden yapıyoruz. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Orman yangınlarından sonra işlerimiz kırıldı, keresteler çok pahalı oldu. Kereste bulamıyoruz, alamıyoruz. Çam ağacı bin 200 TL'den 4 bin TL'ye gürgen ise 5 bin TL'ye çıktı, bu iş nasıl yapılacak. Biz bu ürünleri hem yurt içi hem de yurt dışına veriyoruz. Irak, Almanya, Fransa, İsviçre, Libya ürünlerimizi gönderiyoruz. Kereste pahalandığı için herkes geri çekiliyor. Bir an önce önlem alınması gerekiyor orman yangınlarında ciğerlerimiz yanıyor" dedi.

Orman yangınları kerestecileri vurdu
Orman yangınları kerestecileri vurdu
Orman yangınları kerestecileri vurdu
Orman yangınları kerestecileri vurdu
Orman yangınları kerestecileri vurdu
Orman yangınları kerestecileri vurdu
Orman yangınları kerestecileri vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya

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