Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, kamptaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geliyor. Peki, Orkun Kökçü Petrzalka maçında oynuyor mu?

BEŞİKTAŞPETRZALKA 1898 MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Petrzalka 1898 arasındaki maçı, HT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

HT Spor, Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227, Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞPETRZALKA 1898 MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Petrzalka 1898 Maçı, 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Maç, saat 19:30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-PETRZALKA 1898 MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Petrzalka 1898, karşı karşıya geleceği maç, Gdansk'da, Ergo Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ORKUN KÖKÇÜ PETRZALKA MAÇINDA OYNUYOR MU?

Beşiktaş ve Petrzalka maçı11'linde Orkun yer almıyor.