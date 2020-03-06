Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kimdir kaç yaşında? Orkun Kökçü nereli?
İngiliz basını, Arsenal'in, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü için 26 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı. Spor basınında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Orkun Kökçü kimdir, Orkun Kökçü kimdir kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları merak edildi.
Feyenoord ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun, sözleşmesini uzatmaya pek sıcak bakmazken; bu belirsizlikten faydalanmak isteyen Arsenal yaklaşık 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle bu transferi noktalamak istiyor. Yaşanan gelişme sonrası sporseverlerin merak konusu haline gelen Orkun Kökçü hakkında Orkun Kökçü kimdir, Orkun Kökçü kimdir kaç yaşında ve Orkun Kökçü kimdir nereli gibi sorular soruldu.
ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?
Orkun Kökçü doğum tarihi: 29 Aralık 2000
Orkun Kökçü kaç yaşında: 19 yaşında
Orkun Kökçü nereli: Haarlem, Hollanda
Orkun Kökçü boy: 1,75 m
Orkun Kökçü Mevkii: Orta saha
İngilizceden çevrilmiştir-Orkun Kökçü, Eredivisie'deki Hollanda kulübü Feyenoord'un orta saha oyuncusu olan Hollanda doğumlu Türk futbolcudur.
Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı.2014 yılında Feyenoord altyapısına geçen Orkun Kökçü, burada A takıma kadar yükseldi.
ORKUN KÖKÇÜ OYNADIĞI TAKIMLAR
Stormvogels Jgd
Groningen Altya
Feyenoord Altyap
Feyenoord U17
Feyenoord U19
Feyenoord
ORKUN KÖKÇÜ PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 34 MAÇ, 3 GOL 6 ASİST
PERFORMANS 18/19: 30 MAÇ, 9 GOL, 10 ASİST
PERFORMANS 17/18: 42 MAÇ, 17 GOL, 3 ASİST
PERFORMANS 16/17: 13 MAÇ, 2 GOL, 1 ASİST