: Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kimdir kaç yaşında? Orkun Kökçü nereli?

06.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:00

Feyenoord ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun, sözleşmesini uzatmaya pek sıcak bakmazken; bu belirsizlikten faydalanmak isteyen Arsenal yaklaşık 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle bu transferi noktalamak istiyor. Yaşanan gelişme sonrası sporseverlerin merak konusu haline gelen Orkun Kökçü hakkında Orkun Kökçü kimdir, Orkun Kökçü kimdir kaç yaşında ve Orkun Kökçü kimdir nereli gibi sorular soruldu.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü doğum tarihi: 29 Aralık 2000

Orkun Kökçü kaç yaşında: 19 yaşında

Orkun Kökçü nereli: Haarlem, Hollanda

Orkun Kökçü boy: 1,75 m

Orkun Kökçü Mevkii: Orta saha

İngilizceden çevrilmiştir-Orkun Kökçü, Eredivisie'deki Hollanda kulübü Feyenoord'un orta saha oyuncusu olan Hollanda doğumlu Türk futbolcudur.

Orkun Kökçü, 29 Aralık 2000 Hollanda'nın Haarlem şehrinde doğdu. Futbola Groningen altyapısında başladı.2014 yılında Feyenoord altyapısına geçen Orkun Kökçü, burada A takıma kadar yükseldi.

ORKUN KÖKÇÜ OYNADIĞI TAKIMLAR

Stormvogels Jgd

Groningen Altya

Feyenoord Altyap

Feyenoord U17

Feyenoord U19

Feyenoord

ORKUN KÖKÇÜ PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 34 MAÇ, 3 GOL 6 ASİST

PERFORMANS 18/19: 30 MAÇ, 9 GOL, 10 ASİST

PERFORMANS 17/18: 42 MAÇ, 17 GOL, 3 ASİST

PERFORMANS 16/17: 13 MAÇ, 2 GOL, 1 ASİST

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