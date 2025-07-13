Orkun Kökçü imza törenine kaç kişi geldi?

Benfica'dan transfer ettiği milli oyuncu Orkun Kökçü, çocukluk aşkı siyah-beyazlı formaya kavuştu. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık bir imza töreni düzenledi. Peki, Orkun Kökçü imza törenine kaç kişi katıldı?

ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

İmza töreni öncesi kendisi için hazırlanan klibi izlerken gözyaşlarına hakim olamayan Orkun Kökçü "İnanın dünyadaki en mutlu insan benim şu an. Sizlerden tek istediğim şey takım arkadaşlarıma, hocamıza ve başkanımıza ve bana da destek olun, kupalar kazanalım. Daha fazla da sözler bulamıyorum söylemek için. En iyisi biraz sonra üçlük çektirmeye geleyim" ifadeleriyle taraftarlara seslendi.

İmza töreninde ilk sözü alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bugün burada sadece bir transfer ya da imza töreni için değil, camiamızda son zamanlarda hissedilen bir yeniden doğuşun ve yeniden ayağa kalkışın gözle görülür hale gelişinin ilanını yaşamak için bulunuyoruz. Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları gidip alıp getireceğiz sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz." dedi.

İmza törenine 40 bine yakın taraftarın geldiği ifade ediliyor.