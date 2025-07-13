Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan İstanbul'a doğru Başkan Serdal Adalı ile birlikte yola çıktı. Hollanda'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Orkun Kökçü'yü İstanbul'a uğurladı. Bir Beşiktaş taraftarı, sevinçten Serdal Adalı'nın ayağını öptü. Peki, Orkun Kökçü imza töreni bileti nereden nasıl alınır, tören ücretsiz mi?

ADALI'NIN AYAĞINI ÖPTÜLER

Hollanda'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, havalimanına gelerek Orkun Kökçü'yü Türkiye'ye uğurladı. Çok sayıda Beşiktaşlı taraftar, Başkan Serdal Adalı'ya da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın yanına giderek onu ayağından öptü. Serdal Adalı ve Orkun Kökçü, taraftarları selamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.

İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan ayrılırken kendisini uğurlamaya gelen Beşiktaş taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi.

BONSERVİS BEDELİYLE TARİHE GEÇECEK

Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katacak ve Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

PROFESYONEL KARİYERİ

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.

ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ BİLETİ NEREDEN NASIL ALINIR, TÖREN ÜCRETSİZ Mİ?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre;

Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü için yarın (13 Temmuz) saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Başkanımız Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımlarıyla taraftarlarımıza açık imza töreni düzenlenecektir.

Beşiktaş Passolig kart sahibi taraftarlarımız ücretsiz olarak stadyuma giriş yaparak imza törenini izleyebilirler.

Taraftarlarımız, ilk olarak doğu tribüne ardından sırasıyla kuzey ve güney tribünlere alınacaktır.

Ücretsiz biletler, bugün saat 21.00'de passo.com.tr web sitesi ve Passo mobil uygulamasında taraftarlarımızın erişimine açılacaktır.

Bir kişi, kendisiyle birlikte toplam 3 kişi adına ücretsiz bilet alabilir.

Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı Orkun Kökçü'nün imza töreni için Tüpraş Stadyumu'na davet ediyoruz.