Spor muhabiri Evren Göz, Galatasaray'ın yoğun transfer gündeminde yer alan isimlerden biri olan Orkun Kökçü hakkında önemli bir iddiada bulundu. Göz'ün iddiasına göre, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Orkun Kökçü ile ilgili süreç devam ediyor. Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan genç futbolcu hakkında son durum ve gelişmeler merak ediliyor. Peki, Orkun Kökçü Galatasaray'a gelecek mi?

ORKUN KÖKÇÜ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray 2025 yaz transfer dönemine iddialı giriş yapmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, orta saha hattını güçlendirmek için Avrupa'da forma giyen Türk oyuncularla temas kurarken gündemin ilk sırasında Orkun Kökçü yer alıyor.

Evren Göz, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Göz"Benfica'dan Orkun Kökçü'nün adı geçiyor. Galatasaraylı yetkililere sordum, bana 'Çok zor, imkansıza yakın' dediler. Dolayısıyla kolay bir transfer değil. Hocasıyla sorun yaşadı ama bunlar futbolda var." dedi.