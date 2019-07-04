Orka Holding'in hedefi İtalya'yı fethetmek

Bu yıl Sardinya, Bolonya ve moda ve sanatın kalbi Floransa'da mağazalar açtıklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, "Bu gidişle İtalya'yı fethedeceğiz" dedi.

Orka Holding'in hedefi İtalya'yı fethetmek

Bu yıl Sardinya, Bolonya ve moda ve sanatın kalbi Floransa'da mağazalar açtıklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, "Bu gidişle İtalya'yı fethedeceğiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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