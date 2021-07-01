Orhun Ene: "Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz"
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Orhun Ene: "Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz"

Orhun Ene: 'Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Çekya maçından sonra yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet aldık.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Çekya maçından sonra yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet aldık. Bugün maçın başından sonuna kadar oyunun temposunu kontrol ettik. Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri ikinci maçında Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Başantrenör Orhun Ene ve milli oyuncu Furkan Korkmaz mücadeleyi değerlendirdi.

Orhun Ene, çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Milli takım ile birlikte son dönemde Çekya ile pek çok maç yaptık. Önemli bir potansiyelleri var ve birlikte oynamayı çok iyi biliyorlar. Bu yüzden önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da soyunma odasında tebrik ettim. Kadroya yeni giren genç oyuncularımız ve tecrübeli oyuncularımız var. Bu iki jenerasyonu kombine etmek böyle turnuvalar öncesi kolay değil. Bugün maçın başından sonuna kadar oyunun temposunu kontrol ettik. Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Bu jenerasyon birlikte oynadıkça her gün daha iyi olacak. Oyunu bu şekilde yönlendirdiğimiz takdirde çok güçlü bir takımız. Bu bizim, bu ay içinde oynadığımız dördüncü maç oldu. Hala organizasyonumuzu geliştirme aşamasındayız. Daha çok çalışmaya ve sahada mükemmel olmaya ihtiyacımız var. Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise Çekya karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Organizasyonda daha fazla ilerlemek istiyoruz. Victoria'da her takımı yenebilecek güçteyiz. Daha yeni bir araya geldik. Ama aynı amaçlara ulaşmak istediğimizde her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz. Maçlarımızda kimin sayı attığı önemli değil. Topu bu şekilde paylaşabilirsek her takımı yenebiliriz. Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Ülkemiz Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi hak ediyor. Olimpiyat Oyunları'nda olmayı çok istiyoruz. Bu yolda avantajı da elde ettik" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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