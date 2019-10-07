Organik ürünlerin satıldığı pazara ilgi

07.10.2019 10:10

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, haftada bir gün kurulan ve çoğunluğu organik ürünlerin satıldığı pazar, vatandaşların ilgisini çekiyor.



Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "Köylümüz ürettiği ürünü haftada bir ilçemiz sokaklarına kurulan pazarda rahatça satıyor. Pazarımız, her dönem her ortamda köylülerimizin kendi yetiştirdikleri ürünleri sattığı pazar olarak ifade edilir. Burası aynı zamanda, hem köylü pazarı hem de köyde vatandaşların doğal kendi organik ürünlerini yetiştirdikleri ürünleri sattıkları yerdir. Aslanapa'da haftada bir kurulan pazar, köylerde yaşayan, köylerde kendi topraklarında üretimini yapan hemşehrilerimizin, kendi ürünlerin pazarladıkları yerdir. Tabii şunu bilmek gerekir: Dünyada ciddi manada bir organik ürün sorunu yaşıyoruz. Yetkililerin ifade ettiğine göre yediğimiz gıdaların büyük bir kısmında ciddi manada organik olup olmama sorunu var. Böyle bir ortamda ilçemiz Aslanapa pazarının asırdır var olması, vatandaşlarımızın kendi köylerinde, kendi bahçelerinde doğal ve organik şekilde yetiştirdikleri ürünlerin ilçemizde halkımıza satışa sunulması bizim açımızdan çok önemlidir. Çevre sorunları ve sağlık sorunlarının yaşandığı bugünün dünyasında, insanlarımızın daha güzel ürünler, daha kaliteli ürünler alması en doğal hakkıdır. Bütün hemşehrilerimizi organik ürünlerin satıldığı, köylü vatandaşlarımızın kendi doğal yetiştirdiği ürünlerini sattığı pazarımıza bekliyoruz" diye konuştu - KÜTAHYA

Kaynak: İHA