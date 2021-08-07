Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadına katıldı Açıklaması
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadına katıldı Açıklaması

Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun sahil kesiminde üreticiler fındık hasadına başladı.

Ordu'nun sahil kesiminde üreticiler fındık hasadına başladı.

Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde üreticileri ve işçileri ziyaret etti, hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Fındık bahçesinde işçilerle yemek yiyen Sonel, "Bu yıl ki fındık hasat sezonunun çiftçimize, Ordu'muza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de "Yeşil altın dediğimiz fındık, bizim için çok önemli bir ürün. İnşallah şehrimizin, bölgemizin kalkınmasına önemli katkıları olur." diye konuştu.

Güler, hem fındık üreticilerinin hem de ticaretini yapanların bu sene mutlu olmasını dileyerek, "Fındık, bizim çok önemli bir gelir kaynağımız olduğu için de özel bir önem veriyoruz. Sayın Valimizle birlikte burada fındık toplayan işçilerimizle, üreticilerimizle birlikte olduk. Hayırlı, bereketli sezona vesile olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel ve Başkan Güler'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da eşlik etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadına katıldı Açıklaması
Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadına katıldı Açıklaması
Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadına katıldı Açıklaması
Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadına katıldı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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