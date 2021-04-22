Ordu'nun atıl arazileri tarımla buluştu
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Ordu'nun atıl arazileri tarımla buluştu

Ordu'nun atıl arazileri tarımla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarıma verdiği desteklerle, kent genelindeki atıl araziler üretime açılmaya devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarıma verdiği desteklerle, kent genelindeki atıl araziler üretime açılmaya devam ediyor. Akkuş ilçesinde, üreticilere dağıtılan mercimek tohumlarıyla, 300 dönüm atıl arazide yeniden üretim başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesi her geçen gün büyürken kırsalda yaşayan vatandaşlar için yeni bir umut kapısı oldu. Kent ekonomisini canlandırmak, tarımı geliştirmek için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi damızlık koyun, damızlık kaz, damızlık manda, Pekin ördeği, örtü altı sebze yetiştiriciliği ve kesme çiçek sektörüne verdiği desteklerin yanı sıra atıl durumdaki arazileri de üretime kazandırıyor.

Akkuş ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi' kapsamında dağıtımı gerçekleşen mercimek tohumları toprakla buluştu. Verilen destekle atıl durumdaki arazilerinin yeniden üretime açıldığını vurgulayan vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler.

Araziler yeniden tarıma açıldı

Akkuş Karaçal Mahallesi'nden Ramazan Türk, mahallelerinde birçok vatandaşın mera olarak kullanılan arazileri yeniden tarıma açtığını söyledi. Türk yaptığı açıklamada, "Mahallemizde ilk kez iri mercimek ektik. Biz daha önce yerli mercimeği ekiyorduk. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe tarım müdürlüğünün verdiği destekle ürünleri toprakla buluşturduk. Büyükşehir Belediyemiz ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

300 dönüm arazide mercimek üretilecek

Mahalle sakini Hayati Güngör ise "Ordu Büyükşehir Belediyemizin sunmuş olduğu imkanlarla gurbetten gelen vatandaşlarımızı da köylere dönmesi için teşvik ettik. Atıl durumdaki arazilerimiz bu sayede ekilmiş oluyor. Daha önce bu arazi üzerinde hayvanlar otluyordu. Biz küçük mercimeğin yanı sıra şimdi büyük mercimek ekiyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerle birlikte Karaçal Mahallemizde 250-300 dönüme yakın arazinin ekimi sağlandı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

2020'de 60 tona yakın tohum dağıtıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde de Mesudiye ve Akkuş ilçelerindeki atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve yem bitkisi üretiminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine 30 ton korunga, 20 ton siyez buğdayı ve 6 ton 750 kilogram yonca tohumu dağıtılmıştı. - ORDU

Ordu'nun atıl arazileri tarımla buluştu
Ordu'nun atıl arazileri tarımla buluştu
Ordu'nun atıl arazileri tarımla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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