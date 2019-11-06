Ordu'da fındık timleri verimi artırmak için çalışıyor

06.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:02

Ordu Valisi Seddar Yavuz, fındıkta yüzde 10'luk verim artışı sağlayabilmeleri halinde yıllık 350 milyon liralık ilave gelir elde edeceklerini belirterek, "Sadece bir randıman artırsak yaklaşık 70 milyon lira civarında gelir elde ederiz." dedi.

Vali Yavuz, Ordu Valiliğinin desteğiyle Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada" projesi kapsamında Altınordu ilçesinin Öceli Mahallesi'ndeki örnek budama yapılan fındık bahçesinde incelemede bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Yavuz, projenin Ordu'da 670 mahallede, 2 bin 10 üreticinin bahçesinde uygulanacağını söyledi.

Şu anda fındık timlerinin çalışmalara başladığını ifade eden Vali Yavuz, proje kapsamında üreticilere uzman ekiplerce budama ve gübreleme tekniklerinin anlatıldığını kaydetti.

Yavuz, Ordu olarak dünya fındık üretiminin yüzde 25'ini, Türkiye fındık üretiminin ise yüzde 35'ini karşıladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 180 bin ile 220 bin ton civarında fındık üretimimiz var. Dolayısıyla fındık üretiminde kaliteyi ve verimi artırabilmek bakımından neler yapabileceğimizi teknik ekibimizle çalıştık ve bu konuyla ilgili olarak da budama, gübreleme ve modern tarım tekniklerinin uygulanması konusunda eksikliklerimizin olduğuna karar verdik. Bunları gidermek için de Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada projesini hayata geçirdik. Amacımız elbette fındıkta üretimi artırmak. Nitekim fındıkta yüzde 10'luk bir verim artışı sağlayabilirsek yıllık 350 milyon liralık ilave gelir elde ederiz. Sadece bir randıman artırsak yaklaşık 70 milyon lira civarında gelir elde ederiz."

Üreticilerden özellikle ziraat mühendislerinin, il ve ilçe tarım ve orman müdürlerinin uyarıları, tavsiyelerine dikkat etmeleri, yapılan eğitimlere katılmaları, örnek bahçeleri gezerek uygulamaları yerinde görmeleri, öğrendiklerini kendi bahçelerinde uygulamalarını isteyen Yavuz, "Amacımız çiftçimizin daha çok para kazanması ve daha huzur içinde, ekonomik refah içinde yaşaması. Bununla ilgili Valilik olarak gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Ümit ediyorum ki sağlıklı, başarılı şekilde 2 bin 10 üreticimize bu örnek bahçeleri yapmak suretiyle güzel örnekler teşkil etmiş oluruz." diye konuştu.

Vali Yavuz'a incelemelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Soydan da eşlik etti.

Kaynak: AA