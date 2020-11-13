Ordu'da fındık timleri, "örnek" bakımlarıyla verim ve kaliteyi artırıyor

Ordu'da hayata geçirilen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında yapılan bakımların, fındığın verim ve kalitesini artırdığı belirtiliyor.

Ordu'da hayata geçirilen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında yapılan bakımların, fındığın verim ve kalitesini artırdığı belirtiliyor.

Valilik desteğiyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odaları iş birliğinde gerçekleştirilen proje, il genelinde 670 mahallede 2 bin 10 örnek fındık bahçesi oluşturmak amacıyla yürütülüyor.

Vali Tuncay Sonel, proje doğrultusunda Perşembe ilçesi Doğan Mahallesi'ndeki çiftçi Ahmet Ak'a ait bahçede yapılan örnek budama çalışmalarını yerinde inceledi.

Fındık budama timinde görev yapan ziraat mühendislerinden bilgi alan Sonel, bıçkıyla fındık filizi temizledi, motorlu testere ile fındık dalı keserek, örnek budama çalışmalarında bulundu.

Proje hakkında bilgi veren Vali Sonel, il genelinde 35 budama timi tarafından yürütülen örnek bahçe oluşturma çalışmalarının üreticiler adına çok faydalı sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

Sonel, "Ordu" denildiği zaman ilk akla gelen ürünlerin başında fındık olduğunu vurgulayarak, "Dünyada üretilen dört fındığın birisi Ordu'muzda yetişmektedir. Yöre insanımız, çiftçilerimiz için fındık çok çok önemli. Valiliğimizin desteği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve Ziraat Odalarının iş birliğiyle yürütülen Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi kapsamında 35 tim kurulmuş vaziyette. Bu timler içerisinde hakikaten çok çalışkan ziraat mühendislerimiz var." dedi.

20 bin dekar fındık bahçesinin temizliğinin, bakımının, budamasının yapıldığını anlatan Sonel, "Şu an dekar başına ortalama 100 kilogram fındık alındığı, bu örnek budama ve gübreleme sonucunda dekar başına 300 kilogram ürün alınabileceği ifade ediliyor. Bu yöremiz için çok önemli. Bu yöntemlerle çiftçilerimiz daha fazla ürün alacaklar ve gelirleri artacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık için iyi bir fiyat açıklamasıyla birlikte yörede vatandaşların bir memnuniyetleri olduğunu aktaran Sonel, "İnşallah bu güz dönemini, fındık bahçelerinin bakımını yaparak geçirecekler. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odaları, el birliğiyle çiftçilerimize daha çok destek vereceğiz. Projede görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Vali Sonel'e ziyareti sırasında İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ve Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli