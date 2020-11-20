Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak
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Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak

20.11.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:11
Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak

Ordu'da çöpten elektrik enerjisi üretimi başladı. Çaybaşı ilçesinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nde depolanan çöplerin metan gazından üretilen elektrik enerjisiyle günde 7 bin hanenin tüketimi karşılanacak.

Her gün ortalama 260 ton organik atığın depolandığı Çaybaşı ilçesinde bulunan Katı Atık Çöp Depolama Tesisi'nde metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle başlangıçta günde 7 bin hanenin elektrik tüketimini karşılanırken bu sayı zaman içerisinde yaklaşık olarak 30 bin konuta ulaşacak. Üretilecek enerji, YEDAŞ'a satılarak ekonomik kazanç sağlanacak.

Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak

"ÇÖPÜ ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Çöpü ekonomik bir kazanç haline dönüştüreceklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Büyükşehir Belediyesi olarak sadece atığı toplamakla değil, onu enerji haline de dönüştürmeyi kendimize görev edindik" dedi.

Genel Sekreter Alp sözlerine şöyle devam etti:

"Çaybaşı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimizde elektrik üretmeye başladık. Burada hem ilimizin hem de belediyemizin enerjisine katkı sağlayacak enerji üretimini sağladık. Tesisimizde üretilen enerji; çevreyle uyumlu, doğa dostu bir enerjidir. Çünkü burada herhangi bir sera gazı salınımı olmadan, sıfır karbon monoksit çıkışıyla gazı tamamen yakabilen bir tesisimiz bulunuyor. Burada tam kapasiteyle üretim sağlanmış olacak. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sadece atığı toplamakla değil, onu enerji haline de dönüştürmeyi kendimize görev edindik. Atığı Ordu'da ekonomik bir kazanç haline dönüştürüyoruz."

Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak

"BACALAR ATEŞLENDİ"

Tesiste enerji üretimine başlandığını ifade eden Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz de, "Tesisimizde artık enerji üretmeye başladık, bacalarımız ateşlendi. Sıkı bir çalışma ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in takipleriyle burada güzel bir işi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Buradaki enerji üretimi hakikaten ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine ciddi katkı sağlamış olacak. İlçemizdeki enerji üretimi tesisimizde yüzde 1 oranında bile doğaya zararlı bir salınım bulunmuyor ve arıtma sistemleri tam anlamıyla faaliyette. Şimdiden tüm şehrimize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak
Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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