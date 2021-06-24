Ordu'da arı sütü üretimine ilgi teşviklerle arttı

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin, kilogram fiyatı 3 ile 5 bin lira arasında değişen arı sütüne hem fiyatının yüksekliği hem de sağlanan teşvikler nedeniyle daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, üreticilerin, kilogram fiyatı 3 ile 5 bin lira arasında değişen arı sütüne hem fiyatının yüksekliği hem de sağlanan teşvikler nedeniyle daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

Yılmaz, Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi ile Altınordu ilçesinde arı sütü üreten çiftçileri ziyaret etti.

Arıcılardan bilgi alan Yılmaz, AA muhabirine, kent genelinde arı sütü üretiminin artırılmasını teşvik etmek amacıyla bakanlık, büyükşehir belediyesi ve DOKAP'tan sağlanan kaynaklarla projeler hayata geçirdiklerini belirtti.

Projeler kapsamında bu işi yapmak isteyenlere eğitim verildiğini ifade eden Yılmaz, ayrıca arı sütü üretiminde kullanılan malzemelerin dağıtımını yaptıklarını dile getirdi.

Yılmaz, ilerleyen günlerde uygulanacak yeni projelerle arı sütü üreten çiftçilerin sayısını daha da artırmak istediklerini, böylece arıcılık sektörünün Ordu ekonomisine katkısının da artacağını ifade etti.

Yılmaz, "Bu işi yapabilecek kadınlara da belli kurslardan geçtikten sonra 30'ar adet kovanda arı sütü üretimi yapabilecekleri malzemeleri vermiştik. Malzeme verdiğimiz kadın arıcılarımızdan 30 kovandan yaklaşık 10 kilograma yakın arı sütü elde edenler oldu." diye konuştu.

Arı sütünün çok kıymetli bir ürün olduğunu belirten Yılmaz, "Durumuna göre arı sütünün kilogramı 3 ile 5 bin lira arasında alıcı bulabilmektedir. Arı sütü üretimi, hem getirisi fazla olduğu için hem de teşviklerle birlikte her geçen gün artmaktadır." dedi.

Yılmaz, şu ana kadar 140 kişiye bu alanda eğitim verdiklerini dile getirdi.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi de arı sütü üretimin artmasının sevindirici olduğunu, arı sütlerini satın olarak üreticilere destek olduklarını söyledi.

Arı sütleri pazarlandıktan sonra hem üreticilerin hem de Birliğin rahatladığını belirten Çiftçi, "Son yıllarda ciddi anlamda arı sütü üretiminde yoğunlaştık. Arı sütü üretiminin artmasıyla ithalatımız da azaldı. Ülke olarak 3 yıl önce 20 ton arı sütü ithal ederken bu rakam 12-13 tonlara kadar düştü." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, tüketicilere güvenilir yerlerden arı sütü almaları uyarısında bulunarak, "Herkes tanıdığı arıcılardan bu sütü temin etsin. Bildik yerlerden ve birliklerden arı sütü alırlarsa bunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay