Ordu Caddesinde Aydınlatma Çalışmaları Başladı

Erzincan'da yaklaşık 4.5 milyonluk bütçeyi aydınlatma çalışmalarına ayıran Erzincan Belediyesi Nerim Tombul Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve 13 Şubat Caddesi'nin aydınlatma çalışmalarını bitirdikten sonra şimdide Ordu Caddesi'nde çalışmalara başladı.

Yeni aydınlatma ekipmanlarıyla daha şık ve modern bir görünüm alan Erzincan kent merkezi Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olma yolunda büyük yok kat etti.

Bugün alt yapı ve üst yapıda neredeyse eksiksiz bir şehir haline gelen Erzincan'ın en büyük sorunlarından biri olan kötü yollar sır olup giderken bu denli çalışmalarda yapılınca hem vatandaş hem de il dışından gelen misafirler Erzincan'ın değişiminden oldukça memnun.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy yaptığı açıklamada "Nerim Tombul Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve 13 Şubat Caddesi'nin aydınlatma çalışmalarını bitirdik. Bugünde Ordu Caddesinde çalışmalara başladık. Burada ki çalışmalarımızın akabinde Halitpaşa ve Fevzipaşa Caddesinde de aydınlatma çalışmalarımıza başlayacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ERZİNCAN