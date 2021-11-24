OPET Ultramarketlerde Öğretmenler Günü'ne özel kitap kampanyası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OPET Ultramarketlerde Öğretmenler Günü'ne özel kitap kampanyası

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
OPET Ultramarketlerde Öğretmenler Günü'ne özel kitap kampanyası

OPET Ultramarketlerde, Öğretmenler Günü kampanyası kapsamında 24-30 Kasım tarihlerinde Can Yayınları kitapları yüzde 50 indirimli satılacak.

OPET Ultramarketlerde, Öğretmenler Günü kampanyası kapsamında 24-30 Kasım tarihlerinde Can Yayınları kitapları yüzde 50 indirimli satılacak.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, OPET veya Paro özellikli kartını market alışverişinde kullanan veya cep telefonu numarasını market görevlisine bildiren OPET müşterileri, Ultramarketlerde indirimli kitap alışverişi yapabilecek.

Öğretmenler Günü kampanyası kapsamında Can Yayınları kitapları 24-30 Kasım tarihlerinde yüzde 50 indirimli olarak satılacak.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge müjdesi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge müjdesi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title