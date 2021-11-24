OPET Ultramarketlerde Öğretmenler Günü'ne özel kitap kampanyası

OPET Ultramarketlerde, Öğretmenler Günü kampanyası kapsamında 24-30 Kasım tarihlerinde Can Yayınları kitapları yüzde 50 indirimli satılacak.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, OPET veya Paro özellikli kartını market alışverişinde kullanan veya cep telefonu numarasını market görevlisine bildiren OPET müşterileri, Ultramarketlerde indirimli kitap alışverişi yapabilecek.

Öğretmenler Günü kampanyası kapsamında Can Yayınları kitapları 24-30 Kasım tarihlerinde yüzde 50 indirimli olarak satılacak.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet