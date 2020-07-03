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OPET, Türkiye akaryakıt sektörünün "en değerli ve güçlü markası" oldu

OPET Petrolcülük AŞ, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, 570 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün "en değerli ve en güçlü" markası oldu.

OPET, Türkiye akaryakıt sektörünün
03.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:24

OPET Petrolcülük AŞ, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, 570 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye akaryakıt dağıtım sektörünün "en değerli ve en güçlü" markası oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Brand Finance'in 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasında, geçen yıla göre marka değerini yüzde 57 artıran OPET, 570 milyon dolarlık marka değeriyle 14'üncü sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, sektörün büyük oyuncuları arasındaki tek yerli şirket olarak standartları belirleyen, hep daha fazlasını sunan ve fark yaratan bir marka olduklarını belirterek, "Yaşanan küresel salgına rağmen, hizmet kalitemiz ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla aralıksız hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağca, tüm dünyayı etkileyen ve sektörde satış hacimlerinde önemli düşüşe yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, OPET'in müşteri memnuniyeti odaklı hizmet kalitesi, esnek karar alma kabiliyeti ve yapılmayanı yaparak fark yaratan yaklaşımıyla, sektörün en hızlı ve istikrarlı büyüyen şirketi olduğunu belirtti.

Söz konusu araştırma sonuçlarına göre, sektörünün en değerli ve en güçlü markası olduklarına dikkati çeken Ağca, şunları kaydetti:

"Bu güzel gelişmeler işlerimizi tüketici odaklı ve bütünsel yapma yolunda itici bir güç olarak bizleri daha çok motive ediyor. Bundan sonrası için de aynı inanç ve azimle tüketicimizle bağ kurmaya ve güven içeren marka vaadimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz ülkemize olan sevgimiz, müşterilerimizle kurduğumuz bağ ve Türkiye'nin en sevilen akaryakıt dağıtım markası olarak Brand Finance tarafından Türkiye'nin en güçlü markaları arasında olmaktan da ayrı bir mutluluk duyduk. Bu çıtayı daha da yukarı çıkarmak da hedeflerimiz arasında."

Kaynak: AA

Manşet

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